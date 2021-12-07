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حادث مروع ينهي حياة ممرضتين جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-07T10:19:24+0000
حادث مروع ينهي حياة ممرضتين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في المثنى، جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بوفاة ممرضتين اثنتين جراء حادث تصادم مع شاحنة كبيرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث تصادم وقع، اليوم، بين مركبتين على الطريق العام في حي الدراجي بمحافظة المثنى بين مركبة اجرة نوع هونداي ستارإكس، وشاحنة مارسيدس (تريلة)، ما أدى الى وفاة ممرضتين تعملان في مستشفى الخضر بالمحافظة، كانتا متجهتين الى دوامهن الرسمي، واصابة ثلاثة آخرين".

وعزا المصدر، سبب الحادث، إلى "فقدان السيطرة على مركبة الاجرة (الهونداي ستارإكس) بسبب إنفجار إطارها الأمامي وانحرافها عن مسارها، ما أدى إلى التصادم بالمركبة الثانية (المارسيدس تريلة)، مشيراً إلى أن قوة أمنية اخلت المصابين الى مسشتفى قريب، وجثتي الضحيتين لدائرة الطب العدلي.  

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