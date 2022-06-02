تفاصيل جديدة عن حادث سير الشرقاط.. وفاة 6 اشخاص من عائلة باكملها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا حادث سير مروع وقع في اطراف قضاء الشرقاط شمالي المحافظة، الى مصرع واصابة 16مدنياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 6 مدنيين من عائلة واحدة لقوا مصرعهم وأصيب 8 اخرين بجروح متفاوتة جراء تصادم عجلات في ساعة متاخرة من ليلة امس في قرية "النايفة" التابعة لناحية اشور ضمن قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وأضاف، أن العائلة الضحية كانت في طريق العودة من حفلة عرس وتعرضت للحادث المروع بسبب عدم الانتباه والإهمال المروري، مشيرا الى ان الضحايا تم نقلهم من الطب العدلي فيما يتلقى المصابين العلاج بعد اطلاق حملة للتبرع بالدم لانقاذهم في مستشفى الشرقاط.

وليلة امس، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شابين توفيا وأصيب 4 آخرين من عائلة واحدة جراء انقلاب عجلتهم في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وتشهد صلاح الدين حوادث سير شبه يومية بسبب الاعمال المروري او رداءة الطرق المتضررة.