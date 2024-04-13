حادث مروع ينهي حياة شخص وأبنه وإصابة ثلاثة أشخاص في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في مستشفى الحويجة بمحافظة كركوك، يوم السبت، بوفاة وإصابة خمسة أشخاص بحادث وصفه بالمروع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز ، ان "مشاجرة حدثت في احد قرى قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، تسبب عنها وفاة شخص، وأثناء نقله الى دائرة الطب العدلي في كركوك انقلبت سيارة حمل كانت تنقل الجثة مع ابنه وثلاثة من أقاربهم بعد انحرافها على طريق الحويجة كركوك، مما أدى مصرع نجل المتوفي".

وأضاف المصدر، أن "الحادث تسبب ايضاً بإصابة ثلاثة اخرين، نقلوا إلى المستشفى للعلاج".