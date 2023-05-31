حادث مروع ينهي حياة شخص وينقل سبعة إلى المستشفى جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 8 اشخاص بحادث سير مروع شمال المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحادث وقع على الطريق العام الرابط بين ذي قار والكوت بين عجلتين (صالون وبيك اب)، حيث أدى الحادث لمصرع شخص واحد في الأربعينيات من عمره واصابة 7 آخرين بجروح".

وبين المصدر، ان "غالبية المصابين من اهالي محافظة واسط وتم نقلهم لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم، والجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".