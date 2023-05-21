حادث مروع يفتك بعائلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بوقوع حادث سير مروع وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر شهود العيان لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بعدما اصطدمت عجلة صالون بـ(خباطة) نتيجة فقدان سائق العجلة الصالون السيطرة على مركبته بسبب سرعة السير العالية".

وبين الشهود ، ان "الحادث أدى لمصرع عائلة مكونة من أفراد 5 (زوج وزوجته وثلاثة اطفال)"، مشيراً إلى أن " فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".