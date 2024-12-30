حادث مروع يتسبب بتسرب وقود وقطع طريق رئيسي في الانبار

شفق نيوز/ شهدت مدينة الفلوجة، يوم الاثنين، حادثًا مروريًا مروعًا، حيث انقلب صهريج محمل بالنفط الأسود بالقرب من جسر الموظفين في القضاء التابع لمحافظة الأنبار غربي العراق، ما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة طويلة في المنطقة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإنة الصهريج كان في طريقه إلى إحدى المنشآت النفطية، لافتاً إلى أن الحادث أسفر عن تسرب كميات من النفط الأسود على الطريق، ما شكل خطرًا بيئيًا ومروريًا كبيرًا.

وتوجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى مكان الحادث للسيطرة على التسرب ومنع اندلاع أي حرائق، في حين تم إغلاق الطريق المؤدي إلى الجسر لفترة قصيرة لتسهيل عمليات الإنقاذ والتنظيف.

ووفق ومراسل الوكالة، لم يُسجل الحادث إصابات بشرية، حيث تمكن السائق من مغادرة المركبة قبل وقوع الحادث.

من جانبها، حذرت إدارة المرور في الفلوجة، من التواجد بالقرب من مكان الحادث ودعت المواطنين إلى استخدام طرق بديلة حتى الانتهاء من عمليات التنظيف وإعادة فتح الطريق.