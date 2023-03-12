"حادث مروع" .. مقتل واصابة 9 أشخاص "حرقاً" بتصادم ثلاث عجلات جنوب العراق

2023-03-12T17:29:22.000000Z

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، مصرع واصابة 9 أشخاص "حرقا" نتيجة تصادم 3 عجلات على طريق بصرة – عمارة، جنوب العراق.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "حادث سير حصل بين عجلتين بالقرب من منطقة الطبر على طريق البصرة- عمارة، جنوب العراق، ما أدى الى احتراق احدهما، فيما اصطدمت بهما عجلة ثالثة ما أدى بالمحصلة الى مقتل شخصين حرقاً نتيجة التصادم واصابة 7 اخرين".

وأضاف المصدر ان " قوة امنية هرعت الى منطقة الحادث ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثتي الضحيتين الى دائرة الطب العدلي تمهيدا لتسليمهما الى ذويهما".

أخبار ذات صلة

Shafaq Live
Shafaq Live
English كوردى عربي
English كوردى عربي
Radio