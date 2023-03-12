"حادث مروع" .. مقتل واصابة 9 أشخاص "حرقاً" بتصادم ثلاث عجلات جنوب العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، مصرع واصابة 9 أشخاص "حرقا" نتيجة تصادم 3 عجلات على طريق بصرة – عمارة، جنوب العراق.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "حادث سير حصل بين عجلتين بالقرب من منطقة الطبر على طريق البصرة- عمارة، جنوب العراق، ما أدى الى احتراق احدهما، فيما اصطدمت بهما عجلة ثالثة ما أدى بالمحصلة الى مقتل شخصين حرقاً نتيجة التصادم واصابة 7 اخرين".

وأضاف المصدر ان " قوة امنية هرعت الى منطقة الحادث ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثتي الضحيتين الى دائرة الطب العدلي تمهيدا لتسليمهما الى ذويهما".