حادث مروع لعائلة كاملة على طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع وإصابة خمسة أفراد من عائلة واحدة، نتيجة حادث سير مروع على طريق بغداد - كركوك، ضمن محافظة ديالى.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن عائلة مكونة من خمسة أفراد، لقي الأب وابنه مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرين، بحادث سير ناجم عن انقلاب سيارة نوع جيب نتيجة مضايقتها من قبل عجلة حمل".

وأكد المصدر، نقل جثتي الضحيتين للطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية سائق الكية الحمل، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".