حادث مروع جنوبي العراق يودي بحياة شخص وإصابة 3 آخرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة 4 اشخاص بحادث سير مروع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير بين عجلتين نوع (تريلة وصالون)، على الطريق الدولي السريع في منطقة تل اللحم، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "المتوفي والمصابين من أهالي محافظة النجف، حيث تم نقل المتوفى للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".