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حادث مروع بطريق الموت.. مصرع واصابة 5 اشخاص بسقوط حاوية على اربع عجلات

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-16T17:43:21+0000
حادث مروع بطريق الموت.. مصرع واصابة 5 اشخاص بسقوط حاوية على اربع عجلات

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بديالى اليوم الثلاثاء، بمصرع امرأة وإصابة 4 آخرين جراء حادث مروري مروع على طريق بغداد – كركوك في اطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن حاوية كبيرة تحملها شاحنة سقطت على 4 عجلات صغيرة "صالون" نتيجة انزلاق الشاحنة على طريق بغداد – كركوك في منطقة "الناي"(35 كم شمال قضاء الخالص) ما أدى الى مصرع امرأة واصابة 4 اخرين كحصيلة أولية للحادث.

واضاف المصدر؛ ان سيارات الاطفاء والاسعافات هرعت الى مكان الحادث لإسعاف المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويُطلق على طريق بغداد- كركوك تسمية"طريق الموت" لكثرة حوادثه المرورية بسبب انهيار الطريق وتضرره جراء الإهمال الحكومي وغياب مشاريع الإعمار والصيانة اللازمة الى جانب عدم التزام الشاحنات التجارية بالأحمال المقررة على الطرق العامة.

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