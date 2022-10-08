حادث مروري ينهي حياة عائلة مسيحية من 9 افراد شمالي الموصل (صورة)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع عائلة مسيحية مكونة من 9 أفراد بحادث مروري وقع على طريق القوش - شيخان الى الشمال من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً مروعاً وقع على طريق القوش شمال مدينة الموصل ادى الى مصرع 9 اشخاص من عائلة واحدة من المكون المسيحي وإصابة اثنين آخرين".

في السياق، قال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع بين سيارتين تريلة وباص "كوستر " وتم نقل جثامين الضحيا الى الطب العدلي في دهوك".

واشار الشهود الى ان "العائلة من المكون المسيحي تسكن قرية سيجي غربي دهوك".