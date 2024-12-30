حادث مروري وعنف أسري يخلفان إصابات خطيرة في كركوك

شفق نيوز/ أُصيب أربعة أشخاص بجروح، بينهم ثلاثة أطفال، في حادث سير وقع وسط مدينة كركوك فجر اليوم الاثنين، فيما نُقل طفل آخر يبلغ من العمر 10 سنوات إلى المستشفى بعد تعرضه لتعنيف أسري.

وأفاد مصدر في شرطة المرور لوكالة شفق نيوز بأن "الحادث وقع على الجسر الرابع وسط كركوك، حيث اصطدمت مركبة نوع تشارجر كانت تسير بسرعة عالية بمركبة نوع سيدرك من الخلف".

وأشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال وجرح سائق المركبة الثانية، مضيفًا أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج، بينما فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث.

وفي حادثة منفصلة، ذكر مصدر طبي أن "طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات نُقل إلى مستشفى كركوك العام بادعاء المرض، ولكن بعد فحص جسده، تبين تعرضه لإصابات خطيرة نتيجة ضرب مبرح".

وأوضح المصدر أن "الطفل اعترف بأن عمه هو من قام بضربه، إذ يعيش الطفل مع عائلة عمه بعد اعتقال والده وانفصال والدته".

وأكد المصدر أن الشرطة ألقت القبض على عم الطفل وأحالته إلى السجن، بينما يخضع الطفل للعلاج في المستشفى تحت إشراف طبي دقيق.