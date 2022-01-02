حادث مروري وصعقة كهربائية تودي بضحايا بديالى وذي قار

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الأحد، بمصرع وإصابة 4 اشخاص بحادث سير مروع على طريق (الموت) شمال غربي محافظة ذي قار، جنوبي العراق، في وقت لقي عامل بناء مصرعه اثر صعقة كهربائية في ديالى.

وذكر مصدر أمني في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مروعاً وقع على طريق الفجر- الديوانية، او ما يعرف بـ(طريق الموت) شمال غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عجلتين بيك اب وصالون، ما أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة 3 اخرين بجروح نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني، بمصرع "نجار بناء" جراء صعقة كهربائية في أطراف قضاء بلدروز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن نجار بناء يعمل بالخرسانة المسلحة لقي، مساء اليوم، مصرعه جراء صعقة كهربائية أثناء العمل في منزله في منطقة كسيرات، شمالي قضاء بلدروز، (٣٠ كم شرق بعقوبة مركز المحافظة)، موضحاً أن "جثة الضحية تم نقلها للطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".