سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حادث مروري وصعقة كهربائية تودي بضحايا بديالى وذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-02T16:19:42+0000
حادث مروري وصعقة كهربائية تودي بضحايا بديالى وذي قار

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الأحد، بمصرع وإصابة 4 اشخاص بحادث سير مروع على طريق (الموت) شمال غربي محافظة ذي قار، جنوبي العراق، في وقت لقي عامل بناء مصرعه اثر صعقة كهربائية في ديالى.

وذكر مصدر أمني في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مروعاً وقع على طريق الفجر- الديوانية، او ما يعرف بـ(طريق الموت) شمال غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عجلتين بيك اب وصالون، ما أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة 3 اخرين بجروح نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني، بمصرع "نجار بناء" جراء صعقة كهربائية في أطراف قضاء بلدروز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن نجار بناء يعمل بالخرسانة المسلحة لقي، مساء اليوم، مصرعه جراء صعقة كهربائية أثناء العمل في منزله في منطقة كسيرات، شمالي قضاء بلدروز، (٣٠ كم شرق بعقوبة مركز المحافظة)، موضحاً أن "جثة الضحية تم نقلها للطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

related

احتجاجات المحاضرين بالمجان تستمر.. وغاضبون يقطعون طريقاً مهماً في الناصرية

Date: 2021-12-28 08:49:22
احتجاجات المحاضرين بالمجان تستمر.. وغاضبون يقطعون طريقاً مهماً في الناصرية

بعد ساعات انقطاع مستمرة.. محافظتان عراقيتان تعلنان البدء بتشغيل محطات الكهرباء

Date: 2021-07-02 08:07:46
بعد ساعات انقطاع مستمرة.. محافظتان عراقيتان تعلنان البدء بتشغيل محطات الكهرباء

مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة في صلاح الدين وديالى

Date: 2021-09-11 11:47:07
مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة في صلاح الدين وديالى

8 ضحايا ومصابين بحادث مروري مروع في ديالى

Date: 2021-09-26 07:23:29
8 ضحايا ومصابين بحادث مروري مروع في ديالى

صور.. تظاهرات بمحافظات عراقية للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص عمل

Date: 2021-12-05 08:25:21
صور.. تظاهرات بمحافظات عراقية للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص عمل

إصابة 7 أشخاص بحادث سير في ديالى

Date: 2021-08-29 17:45:28
إصابة 7 أشخاص بحادث سير في ديالى

مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2021-04-05 11:21:39
مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

إصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2021-11-04 14:49:09
إصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير في ديالى