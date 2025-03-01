حادث مروري مروّع في بابل.. سيارات تتطاير و6 مصابين بحالة حرجة (فيديو)
شفق نيوز/ شهد سريع النيل الدولي في محافظة بابل، صباح اليوم السبت، حادث
سير مروع أسفر عن انقلاب وتطاير عدد من السيارات، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدة
إصابات خطيرة.
وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر عن
إصابة 6 أشخاص بجروح كبيرة، حيث تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي
العلاج".
ووفقاً للمصدر، فإن شهود عيان أفادوا بأن السرعة الزائدة والظروف
الجوية كانت وراء الحادث المروري المروع.
وأشار المصدر، إلى أن "سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى
المستشفى، بينما قامت القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق
وإعادة انسيابية حركة السير".