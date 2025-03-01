حادث مروري مروّع في بابل.. سيارات تتطاير و6 مصابين بحالة حرجة (فيديو)

شفق نيوز/ شهد سريع النيل الدولي في محافظة بابل، صباح اليوم السبت، حادث سير مروع أسفر عن انقلاب وتطاير عدد من السيارات، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدة إصابات خطيرة.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح كبيرة، حيث تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ووفقاً للمصدر، فإن شهود عيان أفادوا بأن السرعة الزائدة والظروف الجوية كانت وراء الحادث المروري المروع.

وأشار المصدر، إلى أن "سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى، بينما قامت القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق وإعادة انسيابية حركة السير".