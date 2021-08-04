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حادث مروري مروع يوقع ضحية ومصابين جنوبي العراق.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-04T10:35:45+0000
حادث مروري مروع يوقع ضحية ومصابين جنوبي العراق.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاربعاء،  عن انتشال جثة سائق واسعاف مصابين نتيجة حادث مروري في محافظة الديوانية جنوبي العراق .

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني انتشلت جثة سائق وتمكنت من انقاذ عدد من المصابين نتيجة حادث مروري بين عجلتين صالون ومنشأة باص في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية.

وأوضح البيان، أن فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام وحررت اجساد المصابين واخرجت الجثة ليتم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية فيما اتمت نقل المصابين الى مستشفى الشامية العام لتلقى العلاج .

وأشارت إلى أن سبب الحادث كان نتيجة السرعة الزائدة وقلة الانتباه، مما ادى الى حادث الاصطدام المروري .

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