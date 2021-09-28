حادث مروري مروع يفتك بعائلة بغدادية على طريق الموصل.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بمصرع شخص وإصابة آخرين بينهم اطفال بجروح خطيرة اثر حادث مروري مروع على الطريق بين المحافظة والعاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير مروع وقع، اليوم، على طريق موصل - بغداد بالقرب من ناحية القيارة في محافظة نينوى، مشيراً إلى انقلاب سيارة مدنية تستقلها عائلة مكونة من خمسة افراد، أسفر عن وفاة الاب وإصابة زوجته واطفاله بجروح حرجة.

وأوضح المصدر، أن قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى ناحية القيارة، لافتاً إلى أن اصابة اثنين من الجرحى بالغة وخطيرة.