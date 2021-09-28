سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حادث مروري مروع يفتك بعائلة بغدادية على طريق الموصل.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-28T07:38:12+0000
حادث مروري مروع يفتك بعائلة بغدادية على طريق الموصل.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بمصرع شخص وإصابة آخرين بينهم اطفال بجروح خطيرة اثر حادث مروري مروع على الطريق بين المحافظة والعاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير مروع وقع، اليوم، على طريق موصل - بغداد بالقرب من ناحية القيارة في محافظة نينوى، مشيراً إلى انقلاب سيارة مدنية تستقلها عائلة مكونة من خمسة افراد، أسفر عن وفاة الاب وإصابة  زوجته واطفاله بجروح حرجة.

وأوضح المصدر، أن قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى ناحية القيارة، لافتاً إلى أن اصابة اثنين من الجرحى بالغة وخطيرة.  

related

قرب "سبايكر".. حادث يودي بحياة 9 أشخاص أغلبهم جنود

Date: 2021-01-21 19:22:53
قرب "سبايكر".. حادث يودي بحياة 9 أشخاص أغلبهم جنود

نجاة المستشار سعد بشير اسكندر من حادث مروع

Date: 2020-11-16 15:49:11
نجاة المستشار سعد بشير اسكندر من حادث مروع

وفاة 100 إيراني في العراق واعتقال آخرين

Date: 2019-10-19 14:47:39
وفاة 100 إيراني في العراق واعتقال آخرين

حادث مروّع.. تفحّم جثث 3 مقاتلين بالحشد الشعبي جنوبي العراق

Date: 2020-12-29 15:12:01
حادث مروّع.. تفحّم جثث 3 مقاتلين بالحشد الشعبي جنوبي العراق

صور.. ضحايا بحادث مروع في العاصمة بغداد

Date: 2021-04-08 21:20:46
صور.. ضحايا بحادث مروع في العاصمة بغداد

مصرع 4 مدنيين بحادث مروع في صلاح الدين

Date: 2021-03-08 12:50:37
مصرع 4 مدنيين بحادث مروع في صلاح الدين

إصابات حرجة بحادث مروع على طريق بغداد- كركوك

Date: 2021-07-06 08:25:25
إصابات حرجة بحادث مروع على طريق بغداد- كركوك

تسجيل 1500 إصابة جديدة بكورونا في نصف من العاصمة بغداد

Date: 2021-04-09 11:41:15
تسجيل 1500 إصابة جديدة بكورونا في نصف من العاصمة بغداد