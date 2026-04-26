حادث كركوك المأساوي.. مساعد السائق يروي ماذا حدث قبيل الاصطدام

كشف السائق المساعد الذي كان في مركبة الحمل التي تسببت بالحادث المأساوي في محافظة كركوك، مساء اليوم الأحد، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الاصطدام بعشرات المركبات مخلفاً خمس ضحايا و17 مصاباً بينهم حالات حرجة.

وبحسب مقطع فيديو لمديرية شرطة مرور محافظة كركوك ورد لوكالة شفق نيوز، قال السائق المساعد وهو ابن السائق الذي كان يقود المركبة، إن عطلاً مفاجئاً حصل في نظام المكابح أثناء نزولها من منطقة "السونار"، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها بشكل كامل.

وأوضح السائق المساعد، أن المركبة كانت تسير بسرعة تراوحت بين 90 إلى 110 كيلومترات في الساعة، وكانت محملة بمادة الأسمنت، قبل أن تتعطل المكابح بشكل مفاجئ بعد عبور منطقة السونار، ما تسبب بانحدارها بسرعة كبيرة نحو الطريق العام.

وأضاف أن "سائق المركبة حاول تفادي الاصطدام بالمركبات والمواطنين عبر التوجه نحو الطريق الحولي، إلا أن الزخم المروري وكثافة المركبات حالت دون ذلك، لتندفع المركبة داخل المدينة وتتسبب بسلسلة اصطدامات واسعة شملت 35 مركبة صغيرة".

إلى ذلك، أعلنت دائرة صحة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مساء الأحد، أن مصرف الدم الرئيسي اكتفى برصيد كافي من الدم ولا حاجة للتبرع حالياً، شاكرة تلبية النداء العاجل والتبرع بالدم لضحايا الحادث الأليم.

ووجّه محافظ كركوك، رئيس اللجنة الأمنية العليا، محمد سمعان آغا، مساء الأحد، بمنع دخول مركبات الحمل داخل المدينة، وإعلان الحداد، وذلك على خلفية الحادث المأساوي الذي شهدته المحافظة.

وكان حادث سير مروع قد وقع في وقت سابق من اليوم شمالي كركوك، إثر فقدان سائق شاحنة السيطرة على مركبته قرب المركز الثقافي ومستشفى آزادي على طريق كركوك – السليمانية، ما أسفر عن سقوط خمس ضحايا و17 مصاباً بينهم حالات حرجة.