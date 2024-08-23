حادث كركوك المروّع.. ارتفاع حصيلة الضحايا الى 6 ومصاب بحالة خطيرة

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الجمعة، بارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير المروّع الذي وقع على طريق أربيل - كركوك، الى ستة ومصاب واحد بحالة خطيرة.

وفجر اليوم الجمعة، اصطدمت ثلاث سيارات -اثنان منها صغيرة وواحدة كبيرة عبارة عن (شاحنة لنقل البضائع)- بعضها ببعض على طريق اربيل ضمن ناحية (التون كوبري) شمالي كركوك مما أسفر عن احتراقها، ومصرع ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "3 من المصابين توفوا لترتفع حصيلة الضحايا الى 6 وفيات، اضافة الى مصاب واحد حالته خطيرة"، مضيفا أن "الجثث الستة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي".

وفي السياق قال أقارب أحد المتوفين ويدعى عبدالله حسين لوكالة شفق نيوز، إن "اقاربنا وهم شباب كانوا في طريق العودة واصطدمت سيارتهم مع سيارتين أخريين، وهذا الحادثة جعل اهالي كركوك يخيم عليهم الحزن لأن غالبيتهم شباب بأعمار بين 18 الى 22 عاماً، وكانوا قد اتفقوا على الخروج بنزهة الى اربيل وحينما كانوا في طريق العودة وقع الحادث".

وأضاف أن "ذويهم يستعدون لدفن الجثث واقامة مراسم العزاء".

وفي السياق قال مصدر بدائرة مرور محافظة كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "سبب الحادثة هو السرعة المفرطة وحدوث انحراف في احد السيارات لتصطدم مع سيارتين اخريين، ولهذا ارتفع عدد الضحايا من شدة وقوة الحادثة".