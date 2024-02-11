حادث سير يودي بحياة "مشرفين تربويين" على طريق تكريت - موصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع 5 أشخاص ثلاثة منهم "مشرفين نربويين" بحادثي سير على الطريق الممتد بين محافظة نينوى والعاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير وقع اليوم، في طريق تكريت - الموصل راح ضحيته اساتذه تربويين من سكنة قضاء الشرقاط.

وبين أن الضحايا هم "المشرف عبدالستار الصالح الوهيب والمشرف خالد الجبر الخضير والمشرف جمعه العاصي".

وفي ذات الطريق، قرب مصفى بيجي، لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخر جراء حادث سير مروري مروع.