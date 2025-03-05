حادث سير يودي بحياة مدير دفاع مدني الشرقاط

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مرور محافظة كركوك، يوم الأربعاء، بمصرع مدير الدفاع المدني بقضاء الشرقاط إثر حادث سير على طريق صلاح الدين-كركوك، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع بين سيارتين، الأولى حديثة الدفع الرباعي يستقلها مدير الدفاع المدني في قضاء الشرقاط المقدم معاذ يوسف، والسيارة الثانية نوع (بي إم دبليو) تعود لأهالي قضاء الضلوعية.

وبين المصدر، أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة آخرين، موضحاً أن موقع الحادث على الطريق الرئيسي بين كركوك وتكريت ضمن منطقة جبال حمرين باتجاه ناحية الرشاد، الواقعة على بعد 45 كم جنوب غربي كركوك".

وأضاف المصدر أن "الشرطة حضرت إلى موقع الحادث، حيث تم إخلاء جثة المقدم إلى الطب العدلي، والمصابين إلى مستشفيات كركوك لتلقي العلاج".