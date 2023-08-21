حادث سير ينهي حياة صاحب موكب حسيني وفتى يقضي غرقأً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الإثنين، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحوادث مختلفة وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فتى يبلغ من العمر 15 عاماً توفي غرقاً في نهر (الحلو) جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، دون معرفة أسباب الغرق، حيث فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأضاف أن "أحد اصحاب المواكب الحسينية تعرض لحادث دهس من عجلة حمل نوع (قلاب)، على طريق سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، ما أدى إلى وفاته على الفور".

وأشار إلى أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم توقيف سائق العجلة على ذمة التحقيق.

وتابع المصدر "كما أصيب شخص آخر بجروح بليغة نتيجة تعرضه لحادث دهس من باص كبير، على طريق الجبايش أقصى جنوبي المحافظة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".