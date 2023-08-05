حادث سير يفجع دائرة صحة ذي قار

شفق نيوز/ ادى حادثي سير في محافظة ذي قار، اليوم السبت، إلى مصرع واصابة 6 مواطنين، بينهم موظفين بدائرة صحة المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان " الحادث الاول وقع بين تريلة وعجلة بيك اب على الطريق العام في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث أدى لمصرع شخص على الفور، واصابة 4 اخرين بينهم موظفان بدائرة صحة المحافظة".

وبين المصدر، أن "الحادث الثاني ناتج عن تصادم دراجتين على الطريق العام في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، حيث أدى الحادث لمصرع شخص وإصابة آخر بجروح بليغة أدت لدخوله بغيبوبة عن الوعي".

وأضاف المصدر، كما ان "حريقا أصاب أرضا زراعية بقضاء النصر شمالي مدينة الناصرية، بسبب تماس كهربائي عرضي، حيث أدى الحادث إلى حرق 10 منازل بشكل جزئي، إضافة لـ22 نخلة".