حادث سير مأساوي ينهي حياة عائلة كاملة شمالي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، مساء السبت، بمصرع خمسة مدنيين من عائلة واحدة، جراء حادث سير مأساوي على الطريق الحولي شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة مدنيين من عائلة واحدة، أب وأم وثلاثة أولاد، يستقلون سيارة حديثة، اصطدمت بسيارة ثانية على الطريق الحولي قرب المنطقة الصناعية شمالي كركوك، ما أدى لوفاة العائلة بالكامل".

وأضاف المصدر، أن "سبب الحادث هو السرعة الفائقة لسائق السيارة، حيث جرى نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعلمي في كركوك".