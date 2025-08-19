حادث سير مروع يوقع ضحايا على طريق موصل - بغداد (فيديو)

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بوقوع ضحايا نتيجة حادث سير مروع على طريق موصل - بغداد في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم، فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، نتيجة حادث سير مروع وقع عند مدينة بيجي شمال محافظة صلاح الدين، ناجم عن السرعة المفرطة وانحراف إحدى السيارات عن مسارها.

وأشار المصدر، إلى أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مبيناً أن حالتهم الصحية وُصفت بالمتوسطة.