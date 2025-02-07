حادث سير مروع يودي بحياة 7 أفراد من أُسرة واحدة على طريق بغداد - ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر مصدر أمني و مسعفون، يوم الجمعة، بمصرع سبعة أفراد من أُسرة واحدة بحادث سير مأساوي وقع على طريق بغداد - ديالى.

وقال المصدر و المسعفون لوكالة شفق نيوز، إن الحادث ناجم عن اصطدام سيارة بشاحنة على الطريق المذكور قرب ناحية جديدة الشط.

وأضافوا أن الحادث أسفر عن مصرع رجل وزوجته وأمه وشقيقته وأطفاله الثلاثة.

وكان مصدر طبي مسؤول بمحافظة الديوانية جنوبي البلاد، يوم الجمعة الماضي، بمصرع وإصابة 53 شخصاً بحادث سير مروع على الطريق الرابط بين المحافظة والنجف.