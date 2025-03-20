حادث سير مروع يودي بحياة طبيب وصيدلاني ومهندس جنوب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن حادث سير مروع في قضاء المحمودية جنوبي بغداد أسفر عن وفاة طبيب وصيدلاني ومهندس.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "حادث وقع فجر اليوم قرب محطة تعبئة وقود اللؤلوة وأودى بحياة الطبيب الشاب مصطفى إبراهيم فاضل الخفاجي، والذي كان في طريقه للالتحاق بالخفارة في مستشفى المسيب".

وأضاف أن "الطبيب الشاب الراحل هو نجل الدكتور إبراهيم الخفاجي، مدير مركز صحي الإمام الحسين، والدكتورة سوزان چابك، أخصائية النسائية والتوليد".

كما أودى الحادث، بحسب المصدر، بحياة كل من المهندس الشاب رضا عوض والصيدلاني الشاب عبد الله أمير".