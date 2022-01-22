حادث سير مروع يودي بحياة أُسرة كاملة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمصرع وإصابة أُسرة كاملة في حادث سير مروع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " حادث سير وقع غربي مدينة الناصرية على الطريق الدولي السريع قرب منطقة عباس الكردي ناتج عن انقلاب عجلة نوع جورني"، لافتا إلى أن "الحادث أدى لوفاة اب الأُسرة وزوجته وابنته من مواليد 1994 وهم جميعا موظفين في دائرة صحة ذي قار".

وبين المصدر، ان " الحادث أدى لاصابة ابنة العائلة الثانية في الثلاثينات من عمرها بجروح خطيرة، وهي موظفة في جامعة ذي قار"، مؤكدا ان" قوة أمنية مصحوبة بسيارات الاسعاف طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى الطب العدلي، والفتاة المصابة لاقرب مركز صحي".