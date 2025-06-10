حادث سير مروع ينهي حياة قاضٍ متقاعد على طريق كركوك – بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بوقوع حادث سير عنيف على طريق كركوك – بغداد قرب قضاء داقوق، أدى إلى مصرع قاضٍ متقاعد يُدعى نصر الله عبد الله مجيد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع بالقرب من قضاء داقوق على طريق كركوك – بغداد جنوب المحافظة، وأسفر عن مصرع القاضي المتقاعد وإصابة شخص آخر كان برفقته".

وأضاف أن "جثة القاضي نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن "شرطة المرور فتحت تحقيقاً في الحادث للكشف عن أسبابه، وستجري دائرة المرور التحقيقات اللازمة لتحديد ملابساته".

ولفت المصدر إلى أن القاضي الراحل كان يشغل سابقاً منصب قاضٍ في محكمة دربنديخان التابعة لإدارة السليمانية.