حادث سير مروع ينهي حياة عشرات الزائرين جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، بمصرع عشرات الزائرين من أهالي البصرة نتيجة حادث سير مروع أعقبه حريق في الطريق الرابط بين المحافظتين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير مروع وقع، ظهر اليوم، على الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة، نتيجة تصادم حافلة ركاب (منشأة) واحتراقها بالكامل، ما أسفر عن مصرع أكثر من 25 شخصاً وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة، وجميعهم من أهالي محافظة البصرة وكانوا عائدين من زيارة العتبات المقدسة.

وأضاف أن الحصيلة ما تزال أولية وقابلة للارتفاع، مشيراً إلى أن محافظ ذي قار متواجد في موقع الحادث.