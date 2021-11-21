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حادث سير مروع.. مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق كركوك - السليمانية

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-21T17:47:16+0000
حادث سير مروع.. مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق كركوك - السليمانية

شفق نيوز / أعلنت مديرية مرور محافظة كركوك، مساء الأحد، مصرع ٦ أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث سير على طريق كركوك – السليمانية.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادثاً مرورياً وقع اليوم الأحد، في تمام الساعة (٥:٠٠) مساءً بين مركبة نوع تريلة مارسيدس ومركبة ثانية نوع (جيلي) خصوصي يستقلها ستة أفراد من عائلة واحدة".

وأوضحت أن "أسباب الحادث هي السرعة الشديدة وعدم انتباه من قبل سائق المركبة الكبيرة، نتجت عن ذلك فقدان السيطرة على المركبة وعبوره إلى السايد الآخر وإصطدامه بالمركبة الصغيرة، التي كانت تسير في مسارها الصحيح، حيث أدى الحادث إلى وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الاصطدام".

وحثت مديرية مرور كركوك، سائقي المركبات على "الالتزام بالسرعة المقررة على الطرق الخارجية والقيادة بتأني والابتعاد عن السرعة الشديدة، تحسباً لأي طارئ، وحفاظاً على سلامتهم ومن معهم".

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