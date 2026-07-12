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    • حادث سير قرب مطار بغداد يودي بحياة امرأة سورية والتحفظ على ضابط بالدفاع

    حادث سير قرب مطار بغداد يودي بحياة امرأة سورية والتحفظ على ضابط بالدفاع عجلات اسعاف تابعة لوزارة الصحة العراقية (أرشيف)
    2026-07-12T05:50:52+00:00

    شفق نيوز - بغداد

    أفاد مصدر أمني، صباح اليوم الأحد، بمصرع امرأة سورية الجنسية إثر حادث سير مروع وقع بالقرب من مطار بغداد الدولي.

    وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الحادث نجم عن اصطدام مركبة الضحية السورية بمركبة أخرى تقودها امرأة تعمل ضابطاً برتبة (رائد) منسوبة لوزارة الدفاع (أثناء فترة استراحتها)، وذلك بالقرب من ساحة عباس بن فرناس ضمن شارع مطار بغداد".

    وأضاف المصدر، أن "عجلات الإسعاف نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما تحفظت القوات الأمنية على الضابط لاتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحقها".

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