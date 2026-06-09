حادث سير جديد جنوبي العراق يودي بحياة 6 أشخاص بينهم عائلة (فيديو)

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بمصرع 6 أشخاص بينهم 5 من عائلة واحدة، جراء حادث سير وقع قرب النهر المالح في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث نجم عن انقلاب العجلة التي كانت تقل الضحايا، ما أدى إلى وفاتهم في الحال.

ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة حوادث مرورية دامية شهدها جنوبي العراق خلال الأيام الماضية، إذ لقي مراسل قناة "رووداو" الإخبارية الكوردية هلكوت عزيز مصرعه يوم أمس الاثنين إثر حادث سير على الطريق الرابط بين بغداد والبصرة ضمن محافظة الديوانية، أثناء توجهه لتغطية حادث سابق.

وكان حادث آخر قد وقع مساء الأحد على الطريق الدولي بين ذي قار والبصرة، وأسفر عن مصرع 21 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 17 آخرين من الزائرين القادمين من محافظة البصرة، إثر تصادم حافلة ركاب واحتراقها بالكامل.