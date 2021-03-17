حادث "إرهابي" يتسبب بزيادة ساعات قطع الطاقة في 3 أقضية بديالى

شفق نيوز/ أعلن فرع توزيع كهرباء ديالى، يوم الاربعاء، عن زيادة ساعات القطع في أقضية بعقوبة والخالص وبلدروز.

وعزا الفرع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، زيادة ساعات القطع الى "حادث إرهابي استهدف برجين لنقل الطاقة لخط (ميرساد _ ديالى ٤٠٠ك.ف) في ناحية السلام التابعة لضمن قاطع مسؤولية الفرع".

واكد مسؤول السيطرة والتشغيل المهندس حسين الهاشمي "استنفار كافة الجهود من قبل الملاكات الهندسية والفنية التابعة لشبكات نقل الطاقة وبالتعاون مع فرع توزيع كهرباء ديالى لإعادة الابراج للعمل خدمة للمواطنين والصالح العام".