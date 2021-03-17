سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حادث "إرهابي" يتسبب بزيادة ساعات قطع الطاقة في 3 أقضية بديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-17T10:11:57+0000
حادث "إرهابي" يتسبب بزيادة ساعات قطع الطاقة في 3 أقضية بديالى

شفق نيوز/ أعلن فرع توزيع كهرباء ديالى، يوم الاربعاء، عن زيادة ساعات القطع في أقضية بعقوبة والخالص وبلدروز.

وعزا الفرع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، زيادة ساعات القطع الى "حادث إرهابي استهدف برجين لنقل الطاقة لخط (ميرساد _ ديالى ٤٠٠ك.ف) في ناحية السلام التابعة لضمن قاطع مسؤولية الفرع".

واكد مسؤول السيطرة والتشغيل المهندس حسين الهاشمي "استنفار كافة الجهود من قبل الملاكات الهندسية والفنية التابعة لشبكات نقل الطاقة وبالتعاون مع فرع توزيع كهرباء ديالى لإعادة الابراج للعمل خدمة للمواطنين والصالح العام".

related

إضراب عام بأسخن البلدات في ديالى إحتجاجا على محاولة إغتيال

Date: 2020-11-10 08:34:14
إضراب عام بأسخن البلدات في ديالى إحتجاجا على محاولة إغتيال

إعادة إصلاح طريق استراتيجي بين محافظتين عراقيتين دمرته السيول الايرانية

Date: 2020-12-07 16:12:20
إعادة إصلاح طريق استراتيجي بين محافظتين عراقيتين دمرته السيول الايرانية

تسجيل 13 اصابة جديدة بكورونا في ديالى

Date: 2020-05-29 12:50:00
تسجيل 13 اصابة جديدة بكورونا في ديالى

تظاهرة خدمية تقطع طريق خانقين - المقدادية

Date: 2020-08-25 08:49:21
تظاهرة خدمية تقطع طريق خانقين - المقدادية

تربية ديالى تعلن اسئناف العمل بالمشاريع المتوقفة وتكشف أعدادها

Date: 2020-09-19 14:56:16
تربية ديالى تعلن اسئناف العمل بالمشاريع المتوقفة وتكشف أعدادها

لقاح كورونا يصل ذي قار وديالى بعد طول انتظار

Date: 2021-03-02 12:51:15
لقاح كورونا يصل ذي قار وديالى بعد طول انتظار

"الانتحار شنقا".. لشابين اقدما على إنهاء حياتهما في ديالى وذي قار

Date: 2021-01-19 13:38:58
"الانتحار شنقا".. لشابين اقدما على إنهاء حياتهما في ديالى وذي قار

ديالى تغلق منفذين حدودين مع إيران وتحجر شخصين مشتبه بإصابتهما بـ"كورونا"

Date: 2020-03-04 12:53:47
ديالى تغلق منفذين حدودين مع إيران وتحجر شخصين مشتبه بإصابتهما بـ"كورونا"