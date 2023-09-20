حادث دهس ينهي حياة إعلامي رياضي معروف في بغداد

شفق نيوز/ توفي الإعلامي الرياضي المعروف في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء، عدي حاتم عن عمر ناهز الـ 52 عاماً اثر تعرضه لحالة دهس في العاصمة بغداد بعد انهاء عمله المسائي في قناة العراقية الحكومية.

ونقل بعد تعرضه للدهس الى مستشفى الكرامة، واثر الكشف عليه تبين انه فارق الحياة متأثرا بجروحه لينقل الى الطب العدلي بمدينة الطب وفق الإجراء اللازم .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان دورية الشرطة التي ألقت القبض على سائق العجلة بعد أن حاول الفرار، أكدت أن السائق الذي دهس الراحل حاول الفرار لكن دوريتنا لاحقته وألقت القبض عليه .

وعمل الراحل في عدة مؤسسات وقنوات فضائية، وأنهى مسيرته في قناة الرياضية العراقية الرسمية، كمقدم ومذيع ومراسل رياضي، وهو من الوجوه الإعلامية المعروفة الذي يمتلك القدرة على الارتجال في الإلقاء ودائما يستعان به في إدارة المهرجانات والاحتفالات الرياضية بمختلف أنشطتها وفعالياتها .

وكان الراحل نقل عائلته وزوجته وابنته الوحيدة شمس ليستقر في مدينة يلوا التركية منذ ست سنوات اذ يعمل بمجال عمله ويزور عائلته في ايام اجازته .