حادث دهس ينهي حياة امرأة و3 من أطفالها في ديالى وانتحار مراهق في المثنى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بمصرع امرأة وثلاثة من أطفالها وإصابة طفلة بحادث دهس شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تعرضت لحادث دهس مروع، رفقة أطفالها من قبل سيارة مسرعة أثناء عبورهم طريق المقدادية شمال شرقي ديالى".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن مصرع المرأة و3 من أطفالها (بنتان وولد)، بالإضافة إلى إصابة طفلة أخرى من أطفالها بجروح بليغة نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

في حين أفاد مصدر أمني، بمحافظة المثنى، بانتحار مراهق شنقاً داخل منزله شرقي محافظة المثنى.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "مراهقاً يبلغ من العمر 16 عاماً أقدم على الانتحار داخل منزله في قضاء الوركاء شرقي محافظة المثنى، عن طريق شنق نفسه"، مبيناً أن "أسباب الانتحار ما تزال غامضة والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث".