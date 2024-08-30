حادث دراماتيكي في مطار بغداد يدخل الأمن في استنفار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر السبت، بإصابة موظف في الخطوط الجوية العراقية بحادث سير مركب داخل مطار بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه في بدء الحادث انقلبت عجلة تابعة لشركة المسافر توسان بيضاء اللون داخل حدود مطار بغداد الدولي، ما دفع المرور ومديرية أمن المطار لوضع حواجز وخراطيم في إجراء متبع للتنبيه المنطقة المحيطة وبقية العجلات.

وأضاف أنه في هذه الاثناء وبسبب الحواجز المحيطة اصطدمت عجلة نوع BMW يستقلها موظف تابع لخطوط الجوية العراقية بعجلة أخرى تابعة لمديرية أمن المطار.

ولفت إلى أن الحادث تسبب بتعرض موظف الخطوط الجوية لإصابة خطرة.

وقال إن السلطات في مطار بغداد تحقق في ملابسات الحادثين لاتخاذ الإجراءات المناسبة وضمان السلامة العامة في المنطقة.