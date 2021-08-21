مقتل 3 أشخاص بحادث سير مروّع في واسط

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني، يوم السبت، بمقتل 3 أشخاص جراء حادث تصادم عنيف بين سيارتين في محافظة واسط جنوبي العراق.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقه "تمكنت من انتشال ثلاثة جثث من بين حطام عجلتين صالون الأولى نوع BMW خصوصي والثانية نوع ابتيما اجرة نتيجة حادث سير على الطريق الرابط بين منطقة جصان دبوني في محافظه واسط".

وأضاف أن فرق الدفاع المدني "لجأت الى استخدام اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية من اجل قص وفصل المعدن من بين حطام العجلتين لإخراج الجثث ليتم تامين نقلهم وتسليمهم إلى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة".