حادث المسؤول الايراني ببغداد: مصرع سائقه العراقي

شفق نيوز/ لقي "سائق" مسؤول إيراني، يوم السبت، حتفه بحادث سير في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان "سائق وكيل وزير النفط والطاقة الإيراني لقي حتفه نتيجة حادث السير في العاصمة بغداد".

واوضح ان "السائق عراقي الجنسية".

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني، بتعرض مسؤول إيراني إلى حادث سير في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "وكيل وزير النفط والطاقة الإيراني اصيب بحادث سير نتيجة ارتطام عجلته على سريع الغزالية غربي العاصمة بغداد فجر اليوم".

وأضاف المصدر؛ ان "المسؤول الايراني المصاب يرقد حاليا في احد مستشفيات العاصمة نتيجة اصابته في منطقة البطن".