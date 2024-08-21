حادثتا انتحار في ديالى وبغداد: وفاة شابة وإنقاذ أخرى

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الاربعاء، بوقوع حادثتين منفصلتين تتعلقان بمحاولات انتحار في ديالى وبغداد، حيث أسفرت الأولى عن وفاة شابة، بينما تم إنقاذ امرأة في الحادثة الأخرى.

في بغداد، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن امرأة تولد 1988 حاولت الانتحار داخل منزلها في منطقة البلديات، شرقي العاصمة، وحسب المعلومات، فقد تناولت الأدوية من نوع حبوب متنوعة.

ويُعتقد، بحسب المصدر، أن الخلافات العائلية كانت سبباً في هذه المحاولة، وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي ديالى، ذكر مصدر أمني آخر، لوكالة شفق نيوز، أن شابة مواليد 2004 انتحرت بتناول سم فئران في قضاء المنصورية شمال شرقي المحافظة، وذلك بسبب مشاكل نفسية وعائلية.