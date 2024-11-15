حادثة وفاة تثير الجدل في البصرة.. انتظروا مولودها الجديد ليجدوها بثلاجة الموتى منذ ساعات

شفق نيوز/ شهدت محافظة البصرة مساء يوم الجمعة حادثة وفاة لفتاة نتيجة "خطأ طبي" بحسب ادعاء ذويها.

وذكر ذوو الضحايا لمراسل وكالة شفق نيوز، أن ابنتهم ذات الـ18 عاما دخلت إلى صالة العمليات في احدى المستشفيات بقضاء الزبير في محافظة البصرة من اجل إجراء عملية ولادة وهي بصحة تامة".

واضافوا، ان "جرعة مخدر زائدة أعطيت لها من قبل الكادر الطبي المشرف على العملية، وادت إلى وفاة الفتاة على الفور، وتم إيهامنا بأنه تم نقلها إلى العناية المركزة بسبب وضعها الصحي السيء بعد الولادة، لكننا تفاجئنا بأن ابنتنا توفيت وهي في ثلاجة الموتى منذ 6 ساعات".

وبينوا، "قدمنا شكوى امام الجهات المختصة ضد الكادر الطبي، ونحن بانتظار اكمال التحقيقات القانونية بهذا الشأن، فيما يحاول بعض المسؤولين الضغط علينا من اجل التنازل عن الشكوى المقدمة ضدهم".