حادثة نادرة في كركوك.. خروج بقرة من باطن الأرض (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك، يوم الاثنين، حادثة غريبة تمثلت في سقوط بقرة داخل بئر المياه الوحيدة التي يعتمد عليها سكان قرية "عريشة وكرحة" لتأمين مياه الشرب.

وقال أحد شهود العيان ويدعى عبد الرحمن خلف لوكالة شفق نيوز، إن "البقرة كانت تتجول قرب البئر بحثًا عن الماء بسبب شدة العطش وحرارة الجو، لكنها فقدت توازنها وسقطت بداخلها"، مضيفًا أن "البئر هي المصدر الوحيد الذي نعتمد عليه في القرية، وهذا الحادث سبب لنا ذعرًا وخوفًا من تلوث المياه".

وأضاف خلف أن "أهالي القرية حاولوا إخراج البقرة باستخدام وسائل بدائية"، مشيراً إلى أن "كثرة المحاولات ساعدت على إخراج البقرة، والتي كانت قد تعرضت إلى كسور ولم تكن ميتة بعد إخراجها من باطن الأرض".

وأكد أن "عمق البئر يصل إلى نحو أربعة أمتار، وبعد إخراج البقرة تم ذبحها، وسيتم إعداد وجبة طعام بعد إخراجها ونحرها".

وتشهد قرى ومناطق جنوب كركوك بين الحين والآخر أزمات حادة في المياه، وسط مطالبات مستمرة بتطوير شبكات المياه وتأمين مصادر بديلة وصحية للشرب، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وقلة الموارد.