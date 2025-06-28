حادثة مقتل عراقيين في تركيا تتفاعل.. العشيرة تطالب بتحرك رسمي عاجل

شفق نيوز - نينوى

شفق نيوز/ أصدرت عشيرة السادة الراويين في محافظة نينوى، يوم السبت، بيان استنكار شديد اللهجة على خلفية مقتل اثنين من أبنائها في مدينة شانلي أورفا التركية، فيما وصفت الحادث بأنه "جريمة غادرة ومروعة"، طالبت الحكومة العراقية بمتابعة القضية على أعلى المستويات.

وجاء في بيان العشيرة ورد لوكالة شفق نيوز، أن القتيلين "يوسف بشار حمام الراوي (22 عاماً) ومحمد بشار حمام الراوي (12 عاماً) قُتلا غدراً أثناء مزاولتهما العمل في أحد الورش الصناعية في أورفا، بعد أن أطلق عليهما النار من قبل مجموعة من المجرمين على خلفية شجار سابق".

وأوضحت العشيرة أن الحادث أثار "حزناً عميقاً وغضباً شديداً في أوساط أبناء الراويين داخل العراق وخارجه"، مؤكدة أن "الجهات التركية تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية في متابعة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

وطالبت العشيرة بعدة إجراءات عاجلة، أبرزها "تدخل مباشر من رئيس مجلس الوزراء العراقي لمتابعة القضية باعتبارها تخص مواطنين عراقيين قُتلا على الأراضي التركية".

كما طالبت بـ"تحرك رسمي من وزارتي الخارجية والسفارة العراقية في أنقرة لتفعيل خطوات قانونية ودبلوماسية عاجلة، والتأكيد على ضرورة ضمان الشفافية والعدالة في التحقيق، مع محاسبة الجناة وفقاً للقانون، ومتابعة السفارة والسفارة التركية في بغداد للقضية وعدم السماح بتمييعها أو التلاعب بها".

واختتم البيان بتقديم العزاء إلى ذوي الضحيتين، مع التأكيد على المضي في المطالبة بالعدالة والحقوق حتى النهاية.

هذا وكانت وزارة الخارجية العراقية أعربت، أمس الجمعة، عن أسفها لمقتل عراقيين اثنين خلال مشاجرة مع مواطن تركي، أول أمس الخميس في ولاية شانلي أورفا في تركيا.

وقال مدونون عراقيون يقيمون في المدينة التركية الواقعة في جنوب البلاد، إن القاتل تركي الجنسية، وبأن الخلاف نشب بين الطرفين حول تصليح سيارة، فيما زعم آخرون أنه يرتبط بديون قديمة.