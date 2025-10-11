حادثة مستشفى الكويتي تتفاعل وتدفع بصيادلة البصرة للاحتجاج والمطالبة بإقالة مدير الصحة

شفق نيوز- البصرة

نظم العشرات من الصيادلة في محافظة البصرة، يوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى دائرة الصحة، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"الاستهداف المقصود وغير المبرر" الذي تعرض له عدد من زملائهم من قبل مدير عام الدائرة، مطالبين بإقالته وفتح تحقيق عاجل في حادثة المستشفى الكويتي.

وتعرضت إحدى الصيدلانيات في مستشفى الكويتي، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى استهداف لفظي من قبل مدير دائرة صحة البصرة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

وقال نقيب صيادلة البصرة أحمد القناص، لوكالة شفق نيوز، إن "نقابة صيادلة العراق ترفض تماماً الاستهداف الذي طال الزملاء الصيادلة في البصرة، وتعتبره مساساً بكرامة المهنة وبهَيبتها، فضلاً عن كونه سلوكاً مرفوضاً يتنافى مع روح التعاون بين مؤسسات الدولة الصحية".

وأضاف، أن "النقابة، وانطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والأخلاقية، تطالب مجلس الوزراء ومجلس النواب بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إقالة مدير عام دائرة صحة البصرة، وإحالته إلى لجنة تحقيقية عليا تضم عضواً من نقابة الصيادلة لضمان العدالة والحياد في التحقيق".

وأشار نقيب الصيادلة إلى "ضرورة فتح تحقيق عاجل في حادثة المستشفى الكويتي بالبصرة، مع التأكيد على أن يكون التحقيق مستقلاً بعيداً عن تأثير الكادر الإداري لدائرة الصحة، إضافة إلى إعادة فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والتأكد من سلامة السيرفرات وعدم التلاعب بها بعد الحادثة".

وبحسب القناص، فإن "النقابة تطالب بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية، حفاظاً على حقوق الصيادلة وردّاً لاعتبارهم، وان نقابة صيادلة العراق لن تتهاون في الدفاع عن منتسبيها ومكانة مهنتهم".