حادثة قتل مروعة .. مخمور يسكب النفط على زوجته ويضرم النار بجسدها في بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الخميس ، القبض على شخص قتل زوجته وهو مخمور بإضرام النار بجسدها إثر خلاف عائلي داخل داره الواقعة جنوبي المحافظة .

وأوضحت القيادة في بيان، إنه بعد تسجيل بلاغ بحالة انتحار امرأة عن طريق إضرام النار في جسدها ضمن قضاء الهاشمية ، باشر مكتب القضاء التابع لقسم مكافحة الاجرام بفتح تحقيق بالقضية وجمع للمعلومات وسماع الاقوال ، وكانت الشكوك تدور حول زوجها .

وأضافت ، أنمه بعد التعمق بالتحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين اعترف المتهم الزوج عن قيامه رَشَّ مادة النفط على المجنى عليها وإضرام النار بجسدها بسبب مشاكل عائلية، ليتم توقيفه من قبل السيد قاضي التحقيق وفق احكام المادة (405) من قانون العقوبات لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.