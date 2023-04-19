حادثة صادمة .. معلم سوري يغتصب تلميذة ألمانية على مدار سنة كاملة في أربيل

شفق نيوز/ أفادت رئيسة هيئة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان منى ياقو، يوم الأربعاء، بتعرض تلميذة تبلغ من العمر سبع سنوات للاغتصاب في احدى المدارس الاهلية بمدينة اربيل.

وقالت ياقو لوكالة شفق نيوز ان " الحادثة وقعت في احدى المدارس الاهلية بمدينة اربيل حيث تعرضت تلميذة تبلغ من العمر سبع سنوات للاعتداء الجنسي "، مؤكدة أن "الهيئة تنتظر نتائج التحقيق في الحادثة".

و بحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فان الفتاة المعتدى عليها كانت تلميذة في مدرسة اهلية فرنسية تقع بقضاء "عنكاوا" في اربيل وهي تنحدر من أب ألماني وأم مغربية وتبلغ من العمر سبع سنوات.

وعلمت الوكالة ايضا ان القوات الامنية في اربيل ألقت القبض على الشخص المعتدي وهو سوري الجنسية من اهالي مدينة دمشق و كان يعمل معلماً لمادة الرياضة في نفس المدرسة وقد قام بالإعتداء الجنسي على الفتاة على مدى سنة كاملة قبل أن تكشف والدة الطفلة هذا الأمر عن طريق العثور على مبالغ مالية بحوزة ابنتها مما دفع الأم لاستدراج الضحية بالكلام لحين أن أعترفت.

ووفقا لأقوال أهل الضحية، فإن المعلم كان يهدد الطفلة في حال البوح بما يفعله معها.