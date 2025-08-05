حادثة تهز النجف.. خطأ طبي يودي بحياة امرأة بعد ولادة طفلها

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر مطلع بمحافظة النجف، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة امرأة حامل بعد ولادة طفلها بسبب خطأ طبي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "أم شابة تبلغ من العمر 19 عاماً دخلت إلى مستشفى الزهراء التعليمي وسط مدينة النجف لولادة جنينها، وبعد إتمام عملية قيصرية بنجاح تم نقلها إلى إحدى الصالات الخاصة للمتابعة الطبية".

وأضاف أنه "حضرت إحدى الممرضات لغرض إعطائها حقنة ضد الالتهابات إلا أنها ادخلت الحقنة (جهاز الإعطاء) بشكل خاطئ ولم تنفذ إبرة الحقن للوريد، ما أدى إلى وفاتها بعد خمس دقائق من تناول الحقنة"، مؤكداً أن "المولود يتمتع بصحة جيدة".

وبين المصدر، أن "إدارة المستشفى فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادثة لمعرفة ملابساتها، وأحالت الممرضة للتحقيق".