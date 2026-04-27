حادثة انهيار المبنى.. مجلس كركوك يكشف عن مخالفات "قانونية" ويتوعد المسؤولين: استهتار بالأرواح

كشف مجلس محافظة كركوك، مساء اليوم الاثنين، عن وجود مخالفات "قانونية" في تشييد المبنى الذي تعرض للانهيار وأسفر عن مصرع وإصابة عدداً من العمال، وفيما توعد بمحاسبة الجهات المقصرة، وصف الحادث بأنه "استهتار" بأرواح المواطنين.

وقال عضو المجلس أحمد فاتح، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك وثائق رسمية صادرة من مديرية التسجيل العقاري، تشير إلى أن مساحة أحد العقارات لا تتجاوز 200 متر تقريباً، في حين تم تشييد بناء يتجاوز المساحة المسموح بها بكثير، ما يثير تساؤلات حول آليات منح الإجازات أو غيابها".

وأكد أن "هذا الملف سيخضع لمراجعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، ضمن التحقيقات الجارية المتعلقة بحادث حي الوحدة والتجاوزات العمرانية في المحافظة".

فيما اعتبر عضو مجلس المحافظة أحمد رمزي، أن انهيار مبنى قيد الإنشاء "استهتار" بأرواح المواطنين، اشار الى قرب محاسبة الجهات المتورطة.

وأضاف رمزي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "حادثة اليوم المأساوية لا تختلف كثيراً عن حوادث الأمس، والسبب الرئيس يعود إلى انتشار التجاوزات على أراضي وممتلكات الدولة بشكل واسع داخل كركوك".

وبين أن "الملف يدار بحالة من الارتباك، فعند السؤال عن المسؤولية نجد أن كل جهة تنفي علاقتها، فالدائرة المختصة تقول ليس من اختصاصها، والبلدية تنفي، والجهات الأخرى أيضاً لا تملك إجابة واضحة، ما يعكس خللاً كبيراً في إدارة هذا الملف".

وأشار رمزي، إلى أن "التجاوزات تتم أمام أنظار الجهات المعنية، دون وجود رقابة صارمة أو متابعة حقيقية، الأمر الذي أدى إلى تشييد أبنية مخالفة وغير نظامية في عدد من مناطق المدينة".

وبشأن حادث انهيار المبنى في حي الوحدة، أوضح عضو مجلس كركوك، أن "مجلس المحافظة سيفتح تحقيقاً موسعاً لمعرفة جميع ملابسات الحادث، وستتم محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها، لأن ما حصل يمثل استهتاراً بأرواح المواطنين".

وأشاد رمزي بجهود فرق الدفاع المدني في كركوك، قائلاً إن "الكوادر تبذل جهوداً كبيرة بإمكانات محدودة، حيث يعمل الضباط والمنتسبون من مختلف الرتب ميدانياً وبشكل مباشر في مواقع الحوادث رغم نقص الآليات والإسناد".

ودعا عضو مجلس كركوك، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، إلى "دعم مديرية الدفاع المدني في كركوك بالآليات والمعدات والكوادر اللازمة، بما يتناسب مع حجم التحديات والحوادث المتكررة في المحافظة".

وأفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة حادث انهيار مبنى سكني قيد الإنشاء في حي الوحدة وسط المدينة، إلى مصرع عاملين اثنين وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر طبي في كركوك، وكالة شفق نيوز بإصابة خمسة عمال إثر انهيار جزء من عمارة سكنية قيد الإنشاء في منطقة حي الوحدة وسط المحافظة.

ووجّه محافظ كركوك، محمد سمعان آغا، في وقت سابق اليوم، بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار المبنى قيد الإنشاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المبنى، على خلفية الحادث.