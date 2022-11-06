حادثة الوزيرية.. 10 ساعات من اللهب و50 فرقة إطفاء و32 مصاباً ومفقودون

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، مساء الأحد، الحصيلة النهائية، لحريق مخازن الوزيرية في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "الحصيلة النهائية لحادث الحريق، بلغت ٣٢ مصاباً، بينهم مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، وضابط برتبة لواء، وعدد من الضباط والمنتسبين".

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أن "الإصابات تنوعت بين اختناق وكسور ورضوض".

وكانت المديرية، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، السيطرة على حريق نشب داخل مبنى تجاري، و11 مخزناً في منطقة الوزيرية ضمن العاصمة بغداد.

وبعد ذلك، باشرت الفرق المتخصصة بالبحث والإنقاذ التابعة للمديرية، بحملة بحث عن المفقودين والمحاصرين داخل المبنى، الذي انهار جزء منه بسبب شدة لهيب النار وتأثرها بمواد كيماوية، عبارة عن بلاستيك وعطور.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، مساء الأحد، لوكالة شفق نيوز، إن هناك 10 مواطنين على الأقل، مفقودين داخل المبنى، مستنداً إلى روايات مواطنين، لكن مديرية الدفاع المدني، أكدت عدم العثور على أي شخص حتى لحظة كتابة الخبر.

ووقع الحريق في حوالي الساعة 12 (بتوقيت بغداد) من ظهر يوم الأحد، بينما سيطرت فرق الإطفاء عليه بعد العاشرة من مساء اليوم، بعد استنفار كبير شهد مشاركة 50 فرقة إطفاء.