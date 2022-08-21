حادثة القطارة.. طبيعة الأرض تعرقل عمليات الإنقاذ وتوقعات بوجود جثث أخرى

شفق نيوز/ توقّعت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الأحد، وجود جثتين أخريين تحت أنقاض ما يُعرف بـ"قطارة الإمام علي" غربي محافظة كربلاء.

وقال المتحدث باسم المديرية، العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهود مستمرة منذ يوم أمس في عملية البحث والتحري تحت الأنقاض، وتمكنت فرق الإنقاذ بعد ظهر اليوم، من انتشال خمس جثث في أوقات متفرقة، ثلاث منها لنساء، وواحدة لرجل، والأخيرة لطفل يتراوح عمره ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، ومن المتوقع وجود جثتين أخريين تحت الأنقاض".

وأوضح عبد الرحمن، أن "تضاريس المكان صعب العمل فيها، حيث أن المكان له مخرج واحد، والمزار محاط بتلال، ولا يمكن استخدام محاور أخرى، وبدأت فرق الإنقاذ برفع الأنقاض بآليات ثقيلة حتى تتمكّن من الوصول إلى نهايات الأماكن المغلقة".

وأكد، أن "العمل مستمر على قدم وساق لحين التأكد من خلو المكان من أي مصاب أو جثة، والعمل أيضاً مسند بكل فرق الانقاذ من محافظات بغداد وبابل والديوانية والمثنى، وسيستمر العمل لحين انتهائه بالشكل الكامل والاطمئنان بعدم وجود أي شخص تحت الأنقاض".

وكان محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، إغلاق "قطارة الإمام علي" على خلفية الانهيار الذي تعرض له المبنى وأدى إلى سقوط 10 ضحايا بينهم أطفال، وفق إحصاءات رسمية أولية.

وأوفد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، إلى محافظة كربلاء، للإشراف على عمليات إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض "قطارة الإمام علي".

وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، أمس السبت، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.

وتتصاعد نقمة الشارع العراقي على الموقف الحكومي الذي وصفه البعض بـ"الخجول" ازاء انقاذ المحتجزين تحت ركام انهيار تل ترابي في مزار ومقام قطارة الامام علي في كربلاء.