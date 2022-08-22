حادثة القطارة.. خطر يؤرق فرق الإنقاذ لانتشال آخر جثة تحت الركام

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، مساء الاثنين، عن آخر مستجدات حادثة انهيار "قطارة الإمام علي" في محافظة كربلاء، فيما أقرت بوجود معرقلات كثيرة في عملية انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني، العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ تعمل الآن بالقرب من تل آخر تأثر بالتل الذي انهار، لغرض انتشال آخر جثة عالقة تحت الأنقاض".

وأضاف عبد الرحمن، أن "العمل في هذا الموقع فيه نسبة كبيرة من المخاطر، الأمر الذي يحتم الحركة ببطئ ودقة، حتى يتم التأكد من وجود جثة أخيرة أو لا"، مشيراً إلى أن "العمل متعب وخطر جداً في الليل، لكن فرق الدفاع المدني مستمرة لانهاء العمليات بشكل سريع".

وأوضح أن "قرق الدفاع المدني تحاول انتشال الجثة الأخيرة إن وجدت الليلة، ومن ثم إجراء مسح كامل بين الأنقاض، للتأكد من عدم وجود أي جثة أخرى ما تزال عالقة تحت الركام"، مردفاً بالقول: "إن بقت المعوقات على ما هي، سيتم استئناف العمل يوم غد، ومن ثم إعلان الدفاع المدني بشكل رسمي عن انتهاء عمليات البحث وانتشال جميع الجثث".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، صباح يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الانهيار الترابي لقطارة الإمام علي، في كربلاء، ليبلغ سبع حالات وفاة وستة مصابين حتى اللحظة.

وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، يوم السبت الماضي، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.

ومنذ حصول الانهيار، تصاعدت نقمة الشارع العراقي على الموقف الحكومي الذي وصفه البعض بـ"الخجول" ازاء عمليات إنقاذ المحتجزين تحت ركام انهيار التل الترابي في مزار ومقام قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء.